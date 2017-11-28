В Киеве горела школа

"28 ноября в 5:57 в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Украины в г.. Киев поступило сообщение о том, что в одной из столичных школ на просп. Маяковского, 21Г, что в Деснянском районе, возник пожар", - говорится в сообщении .

По сообщению спасателей, прибыв в 6:06 к месту происшествия, пожарные установили, что возгорание возникло в подсобном помещении на 2 этаже. В 6:15 пожар на площади 4 кв. м удалось локализовать, предотвратив ее дальнейшее распространение, а в 6:17 - ликвидировать.

В результате пожара повреждены шкаф, закопчены стены и потолок в помещении. К ликвидации пожара привлекалось 2 единицы пожарно-спасательной техники и 10 человек личного состава. Причина возникновения пожара устанавливается, пострадавших нет.

Как сообщал УНН, под Киевом на Новообуховской трассе загорелся ресторан "Бакинский бульвар".