В Киеве горела школа

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 79951 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 70572 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 77587 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 84694 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 118858 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115326 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 144651 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107391 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108820 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113364 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

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В Киеве горела школа

В Киеве горела школа

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КИЕВ. 28 ноября. УНН. Спасатели ликвидировали пожар в одной из столичных школ, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в г.Киев.

"28 ноября в 5:57 в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Украины в г.. Киев поступило сообщение о том, что в одной из столичных школ на просп. Маяковского, 21Г, что в Деснянском районе, возник пожар", - говорится в сообщении .

По сообщению спасателей, прибыв в 6:06 к месту происшествия, пожарные установили, что возгорание возникло в подсобном помещении на 2 этаже. В 6:15 пожар на площади 4 кв. м удалось локализовать, предотвратив ее дальнейшее распространение, а в 6:17 - ликвидировать.

В результате пожара повреждены шкаф, закопчены стены и потолок в помещении. К ликвидации пожара привлекалось 2 единицы пожарно-спасательной техники и 10 человек личного состава. Причина возникновения пожара устанавливается, пострадавших нет.

Как сообщал УНН, под Киевом на Новообуховской трассе загорелся ресторан "Бакинский бульвар".

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