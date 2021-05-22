У Києві горіла будівля “Епіцентру”
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. У столичному ТЦ “Епіцентр” на десятому поверсі виникла пожежа. Про це повідомляє ДСНС, передає УНН.
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22 травня зранку у Святошинському районі столиці, по вул. Берковецькій в десятиповерховій адміністративній будівлі, яка належить ТЦ “Епіцентр” виникла пожежа.
За даними рятувальників, площа пожежі склала близько 200 м кв. Гасіння ускладнювалось високою температурою та щільним задимленням. Рятувальники проводять розбір конструкцій.
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