У Києві горіла будівля “Епіцентру”

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22 травня зранку у Святошинському районі столиці, по вул. Берковецькій в десятиповерховій адміністративній будівлі, яка належить ТЦ “Епіцентр” виникла пожежа.

За даними рятувальників, площа пожежі склала близько 200 м кв. Гасіння ускладнювалось високою температурою та щільним задимленням. Рятувальники проводять розбір конструкцій.

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