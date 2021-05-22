В Киеве горело здание “Эпицентра”
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. В столичном ТЦ “Эпицентр” на десятом этаже возник пожар. Об этом сообщает ГСЧС, передает УНН.
Детали
22 мая утром в Святошинском районе столицы по ул. Берковецкой в десятиэтажный административном здании, которое принадлежит ТЦ "Эпицентр" возник пожар.
По данным спасателей, площадь пожара составила около 200 кв. Тушение осложнялось высокой температурой и плотным задимленням. Спасатели проводят разбор конструкций.
Напомним
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