У Києві двоє медиків "погоріли" на вимаганні хабаря за присвоєння групи інвалідності

“...на одержанні неправомірної вигоди затримано голову спеціальної кардіологічної МСЕК № 2 та завідувача кардіологічного відділення КНП „Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1“ Святошинського району (ч. 3 ст. 368 та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України). Згідно з матеріалами слідства, вказані медпрацівники вимагали 40 тис. гривень від громадянина за направлення на медико-соціальну експертизу та встановлення йому групи інвалідності”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що 26 листопада 2020 року вказаних осіб затримали “на гарячому” після отримання ними частини неправомірної вигоди.

Наразі затриманим повідомлено про підозру та готується клопотання до слідчого судді щодо обрання їм запобіжних заходів.

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України викрили у Черкасах розкрадання близько мільйона гривень на будівництві диспетчерської станції для швидкої допомоги.