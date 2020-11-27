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ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 20247 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 53631 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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4 марта, 01:40 • 77523 просмотра

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 106171 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

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3 марта, 20:50 • 110658 просмотра

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В Киеве двое медиков "погорели" на вымогательстве взятки за присвоение группы инвалидности

В Киеве двое медиков "погорели" на вымогательстве взятки за присвоение группы инвалидности

Киев  •  УНН

 • 13296 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. В Киеве задержали двух медицинских работников, подозреваемых в вымогательстве 40 тысяч гривен за присвоение группы инвалидности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

“... на получении неправомерной выгоды задержан председатель специальной кардиологической МСЭК № 2 и заведующий кардиологического отделения КНП „Центр первичной медико-санитарной помощи № 1“ Святошинского района (ч. 3 ст. 368 и ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 УК Украины). Согласно материалам следствия, указанные медработники требовали 40 тыс. гривен от гражданина за направление на медико-социальную экспертизу и установления ему группы инвалидности”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что 26 ноября 2020 года указанных лиц задержали “на горячем” после получения ими части неправомерной выгоды.

Сейчас задержанным сообщено о подозрении и готовится ходатайство к следственному судье об избрании им меры пресечения.

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Черкассах хищение около миллиона гривен на строительстве диспетчерской станции для скорой помощи.

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