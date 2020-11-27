В Киеве двое медиков "погорели" на вымогательстве взятки за присвоение группы инвалидности
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. В Киеве задержали двух медицинских работников, подозреваемых в вымогательстве 40 тысяч гривен за присвоение группы инвалидности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.
“... на получении неправомерной выгоды задержан председатель специальной кардиологической МСЭК № 2 и заведующий кардиологического отделения КНП „Центр первичной медико-санитарной помощи № 1“ Святошинского района (ч. 3 ст. 368 и ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 УК Украины). Согласно материалам следствия, указанные медработники требовали 40 тыс. гривен от гражданина за направление на медико-социальную экспертизу и установления ему группы инвалидности”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что 26 ноября 2020 года указанных лиц задержали “на горячем” после получения ими части неправомерной выгоды.
Сейчас задержанным сообщено о подозрении и готовится ходатайство к следственному судье об избрании им меры пресечения.
Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Черкассах хищение около миллиона гривен на строительстве диспетчерской станции для скорой помощи.