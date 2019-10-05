У Києві двоє чоловіків, погрожуючи ножем, пограбували 14-річного підлітка
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. У Києві двоє чоловіків побили та, погрожуючи ножем, пограбували 14-річного підлітка, після чого втекли. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУНП у м. Київ.
"До Голосіївського управління поліції зателефонувала жінка й повідомила про те, що на вулиці Протасів Яр невідомі скоїли розбійний напад на її 14-річного сина. На виклик виїхала слідчо-оперативна група й ювенальні інспектори поліції", - сказано у повідомленні.
Як розповів начальник відділення Голосіївського управління поліції Сергій Вишневський, неповнолітній зустрів двох знайомих, які, як з’ясувалося згодом, вирішили відібрати у нього речі. Хлопці кілька разів вдарили неповнолітнього по голові, а після, погрожуючи ножем, забрали в нього смартфон і навушники.
"Після скоєного спільники втекли. При відпрацюванні відео з камер спостереження ми встановили їх особи, а у ході оперативних заходів розшукали та затримали правопорушників. Ними виявилися раніше не судимі кияни - 19-ти та 24-х років", - додав Вишненський.
Нагадаємо, у Дніпрі правоохоронці затримали двох чоловіків, які підозрюються у низці розбійних нападів, скоєних на території міста.