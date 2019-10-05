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В Киеве двое мужчин, угрожая ножом, ограбили 14-летнего подростка

Киев • УНН

 • 11695 просмотра

КИЕВ. 5 октября. УНН. В Киеве двое мужчин избили и, угрожая ножом, ограбили 14-летнего подростка, после чего скрылись. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП в г.Киев.

В Киеве двое мужчин, угрожая ножом, ограбили 14-летнего подростка

"В Голосеевское управление полиции позвонила женщина и сообщила о том, что на улице Протасов Яр неизвестные совершили разбойное нападение на ее 14-летнего сына. На вызов выехала следственно-оперативная группа и ювенальные инспекторы полиции", - говорится в сообщении.

Как рассказал начальник отделения Голосеевского управления полиции Сергей Вишневский, несовершеннолетний встретил двух знакомых, которые, как выяснилось впоследствии, решили отобрать у него вещи. Ребята несколько раз ударили несовершеннолетнего по голове, а после, угрожая ножом, забрали у него смартфон и наушники.

"После совершенного сообщники скрылись. При отработке видео с камер наблюдения мы установили их личности, а в ходе оперативных мероприятий разыскали и задержали правонарушителей. Ими оказались ранее не судимые киевляне - 19-ти и 24-х годов", - добавил Вишненський.

Напомним, в Днепре правоохранители задержали двух мужчин, которые подозреваются в ряде разбойных нападений, совершенных на территории города.

Украинские Национальные Новости

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