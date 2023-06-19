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У Києві двох 15-річних подруг знайшли мертвими після вживання наркотиків - поліція

Київ • УНН

 • 2125236 перегляди

КИЇВ. 19 червня. УНН. У Києві двох неповнолітніх дівчат знайшли мертвими після вживання наркотиків - солей PVP, відкрито кримінальне провадження, повідомили у понеділок у столичній поліції, пише УНН.

У Києві двох 15-річних подруг знайшли мертвими після вживання наркотиків - поліція

Окрім того, правоохоронці затримали власника квартири, до якого напередодні прийшли дівчата для вживання наркотичних речовин.

Деталі

Подія, повідомили у ГУНП у місті Києві, сталася 17 червня у будинку на вулиці Уманській. На східцевому майданчику виявлено тіла двох неповнолітніх дівчат.

Поліцейські з’ясували, що 16 червня двоє дівчат попросили у знайомого ключі до його квартири на вулиці Уманській, де потім "вживали психотропні речовини - солі PVP". "Після цього 15-річні подруги залишилися в оселі до ранку та в подальшому були виявлені мертвими", - ідеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали 46-річного власника квартири та розпочали кримінальне провадження за фактом надання приміщення з метою незаконного вживання психотропних речовин із залученням неповнолітніх згідно з ч. 2 ст. 317 Кримінального кодексу України. Затриманому повідомлено про підозру та готується клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За фактом смерті неповнолітніх розпочато кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Санкція передбачає позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Досудове розслідування триває, встановлюються обставини, за яких неповнолітні придбали психотропну речовину для притягнення причетних осіб до відповідальності, вказали у поліції.

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