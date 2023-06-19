В Киеве двух 15-летних подруг нашли мертвыми после употребления наркотиков - полиция

Кроме того, правоохранители задержали владельца квартиры, к которому накануне пришли девушки для употребления наркотических веществ.

Детали

Событие, сообщили в ГУНП в городе Киеве, произошло 17 июня в доме на улице Уманской. На лестничной площадке обнаружены тела двух несовершеннолетних девушек.

Полицейские выяснили, что 16 июня две девушки попросили у знакомого ключи от его квартиры на улице Уманской, где затем "употребляли психотропные вещества - соли PVP". "После этого 15-летние подруги остались в доме до утра и в дальнейшем были обнаружены мертвыми", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали 46-летнего владельца квартиры и начали уголовное производство по факту предоставления помещения с целью незаконного употребления психотропных веществ с привлечением несовершеннолетних согласно ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Украины. Задержанному сообщено о подозрении и готовится ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

По факту смерти несовершеннолетних начато уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство. Санкция предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

Досудебное расследование продолжается, устанавливаются обстоятельства, при которых несовершеннолетние приобрели психотропное вещество для привлечения причастных лиц к ответственности, указали в полиции.

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