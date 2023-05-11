У Києві два пам'ятники Пушкіну втратили охоронний статус
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Міністерство культури позбавило охоронного статусу два пам’ятники Пушкіну у Києві, передає УНН із посиланням на повідомлення Мінкульту.
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"Міністерство культури та інформаційної політики визнало такими, що не підлягають занесенню до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, об’єктів культурної спадщини два пам’ятника російському поету Олександру Пушкіну у Києві. Відповідний наказ підписав Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Охоронний статус втратив "Пам’ятник бюст О.С. Пушкіну", розташований за адресою: вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 1 у м. Києві, а також "Погруддя О.С. Пушкіна", розташоване за адресою: вул. В’ячеслава Чорновола, 37-А у м. Києві.
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