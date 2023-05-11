У Києві два пам'ятники Пушкіну втратили охоронний статус

ukru
Ексклюзив
08:30 • 38349 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
07:03 • 55598 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
05:38 • 77626 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 296668 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 397260 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 319440 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 350425 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 309585 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 224147 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 207274 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
1 м/с
97 %
746 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

31 березня, 01:13 • 61028 перегляди
Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

31 березня, 01:32 • 62436 перегляди
У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

31 березня, 03:06 • 52858 перегляди
Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

04:23 • 61556 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

06:27 • 55414 перегляди
Публікації
Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

05:38 • 77611 перегляди
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 413651 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 555199 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 586750 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 582801 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

08:36 • 22003 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

06:27 • 55415 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 212688 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 397186 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 181797 перегляди
Актуальне
У Києві два пам'ятники Пушкіну втратили охоронний статус

У Києві два пам'ятники Пушкіну втратили охоронний статус

Київ • УНН

 • 1549395 перегляди

КИЇВ. 11 травня. УНН. Міністерство культури позбавило охоронного статусу два пам’ятники Пушкіну у Києві, передає УНН із посиланням на повідомлення Мінкульту.

Цитата

"Міністерство культури та інформаційної політики визнало такими, що не підлягають занесенню до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, об’єктів культурної спадщини два пам’ятника російському поету Олександру Пушкіну у Києві. Відповідний наказ підписав Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Охоронний статус втратив "Пам’ятник бюст О.С. Пушкіну", розташований за адресою: вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 1 у м. Києві, а також "Погруддя О.С. Пушкіна", розташоване за адресою: вул. В’ячеслава Чорновола, 37-А у м. Києві.

Нагадаємо

У Полтаві демонтують пам'ятники Зигіну, Ватутіну та Пушкіну. У Мінкульті чекають рішення щодо пам'ятників, присвячених Петру І.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоКультура
Tesla
$263.83
Brent
$72.91
Bitcoin
$81,484.50
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$41.11
Золото
$3,147.64
Ethereum
$1,788.98