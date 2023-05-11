В Киеве два памятника Пушкину потеряли охранный статус

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"Министерство культуры и информационной политики признало такими, которые не подлежат занесению в Государственный реестр недвижимых памятников Украины, объектов культурного наследия два памятника русскому поэту Александру Пушкину в Киеве. Соответствующий приказ подписал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко", - говорится в сообщении.

Детали

Охранный статус потерял "Памятник бюст А.С. Пушкину", расположенный по адресу: ул. Михаила Емельяновича-Павленко, 1 в г. Киеве, а также "Бюст А.С. Пушкина", расположенный по адресу: ул. Вячеслава Черновола, 37-А в г. Киеве.

Напомним

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