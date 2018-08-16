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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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У Києві ДТП перетворилась на дуель: мотоцикліст стріляв у водія автобуса

Київ • УНН

 • 13756 перегляди

КИЇВ. 16 серпня. УНН. У результаті дорожнього конфлікту у Києві мотоцикліст стріляв у водія автобуса. Про це повідомив відділ комунікацій поліції Києва, передає УНН.

У Києві ДТП перетворилась на дуель: мотоцикліст стріляв у водія автобуса

“Подія сталася на вулиці Данила Щербаківського: через конфлікт на дорозі щодо першочерговості проїзду обидва транспортні засоби зупинилися. Водії почали сваритися, потім у хід пішли кулаки, а згодом мотоцикліст дістав зброю і зробив кілька пострілів”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, потерпілого, 1975 р. н., із тілесними ушкодженнями госпіталізували. Стрілка затримали, це — житель Київської області, 1988 р.н.

Слідчо-оперативна група Шевченківського управління поліції проводить огляд місця події. За попереднім висновком експерта, зловмисник стріляв із травматичної зброї.

Подія зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень, вирішується питання про надання правової оцінки діям чоловіка та відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, в Одесі п'яна жінка в'їхала у дерево і лаялася з-за керма на поліцейських.

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