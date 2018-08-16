В Киеве ДТП превратилось в дуэль: мотоциклист стрелял в водителя автобуса

“ЧП произошло на улице Данилы Щербакивского: из-за конфликта на дороге по первоочередности проезда оба транспортных средства остановились. Водители начали ссориться, потом в ход пошли кулаки, а затем мотоциклист достал оружие и сделал несколько выстрелов”, - говорится в сообщении.

Как отмечается, потерпевшего, 1975 г. н. р., с телесными повреждениями госпитализировали. Стрелка задержали, это — житель Киевской области, 1988 г.р.

Следственно-оперативная группа Шевченковского управления полиции проводит осмотр места происшествия. По предварительному заключению эксперта, злоумышленник стрелял из травматического оружия.

Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений, решается вопрос о предоставлении правовой оценки действиям мужчины и открытия уголовного производства.

Напомним, в Одессе пьяная женщина въехала в дерево и ругалась из-за руля на полицейских.