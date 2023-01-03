У Києві другий день поспіль фіксуються температурні рекорди

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«За даними метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського 2 січня у Києві вперше за 143 роки спостережень середньодобова температура повітря склала +9,4°С, що на 3,9°С вище рекордного значення температури для цього дня 2007 року», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що кліматична норма перевищена на 12,9°С, що відповідає погоді середини квітня.

«Максимальна температура у столиці піднялась до +13,2°С, перевищивши попередній рекорд для цього дня 2007 року на 6,3°С і повторивши рекорд січня, який був зафіксований лише вчора. Мінімальна температура повітря у Києві не опускалась нижче 6,9°С. Попереднє рекордне значення було відмічено у 2007 році і дорівнювало 4,0°С», - зазначається в повідомленні.

Доповнення

У Києві зафіксували рекордно теплий початок року.