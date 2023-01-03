В Киеве второй день подряд фиксируются температурные рекорды

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«По данным метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского 2 января в Киеве впервые за 143 года наблюдений среднесуточная температура воздуха составила +9,4°С, что на 3,9°С выше рекордного значения температуры для этого дня 2007 года», - говорится в сообщении.

Сообщается, что климатическая норма превышена на 12,9°С, что соответствует погоде середины апреля.

«Максимальная температура в столице поднялась до +13,2°С, превысив предыдущий рекорд для этого дня 2007 года на 6,3°С и повторив рекорд января, который был зафиксирован только вчера. Минимальная температура воздуха в Киеве не опускалась ниже 6,9°С. Предыдущее рекордное значение было отмечено в 2007 году и равнялось 4,0°С», - отмечается в сообщении.

Дополнение

В Киеве зафиксировали рекордно теплое начало года.