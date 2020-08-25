У Києві до кінця літа закриють з’їзд із Шулявського шляхопроводу

"Із 08:00 26 серпня до 08:00 1 вересня проїзд транспорту з вулиці Вадима Гетьмана на проспект Перемоги буде тимчасово закрито", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що перекриття пов’язано з необхідністю виконання робіт на мережі газопроводу.

Нагадаємо, 25 серпня у Києві планувалося перекрити рух вулицею Ярославською у зв’язку зі зйомками фільму за участю актора Жан-Клода Ван Дама.