У Києві до кінця літа закриють з’їзд із Шулявського шляхопроводу
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. З 26 серпня до 1 вересня на з'їзді Шулявського шляхопроводу з вулиці Вадима Гетьмана на проспект Перемоги тимчасово закриють проїзд транспорту через ремонт мережі газопроводу. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу КМДА.
"Із 08:00 26 серпня до 08:00 1 вересня проїзд транспорту з вулиці Вадима Гетьмана на проспект Перемоги буде тимчасово закрито", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що перекриття пов’язано з необхідністю виконання робіт на мережі газопроводу.
Нагадаємо, 25 серпня у Києві планувалося перекрити рух вулицею Ярославською у зв’язку зі зйомками фільму за участю актора Жан-Клода Ван Дама.