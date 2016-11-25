У Києві для деяких тролейбусів з'явиться додаткова зупинка

Так, з 28 листопада 2016 року впроваджується додаткова зупинка тролейбусів маршрутів № 12, 40, 40к та автобусів маршруту № 5 “Станція метро “Олімпійська” на вулиці Великій Васильківській біля входу в метрополітен.

Діюча зупинка “Станція метро “Олімпійська” перейменовується на “Вулицю Ділову”.