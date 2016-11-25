У Києві для деяких тролейбусів з'явиться додаткова зупинка
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Для Київських тролейбусів №12, 40, 40к та автобусів маршруту №5 з'явиться нова зупинка. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.
Так, з 28 листопада 2016 року впроваджується додаткова зупинка тролейбусів маршрутів № 12, 40, 40к та автобусів маршруту № 5 “Станція метро “Олімпійська” на вулиці Великій Васильківській біля входу в метрополітен.
Діюча зупинка “Станція метро “Олімпійська” перейменовується на “Вулицю Ділову”.