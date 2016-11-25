В Киеве для некоторых троллейбусов появится дополнительная остановка
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Для Киевских троллейбусов №12, 40, 40к и автобусов маршрута №5 появится новая остановка. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.
Так, с 28 ноября 2016 г. вводится дополнительная остановка троллейбусов маршрутов № 12, 40, 40к и автобусов маршрута № 5 "Станция метро "Олимпийская" на улице Большой Васильковской у входа в метрополитен.
Действующая остановка "Станция метро "Олимпийская" переименовывается в "Улицу Деловую".