У Києві дівчина розбилася на смерть після падіння з пожежної вежі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. У п’ятницю ввечері у Оболонському районі Києва дівчина-підліток померла після падіння з пожежної вежі. Правоохоронці розглядають інцидент як суїцид, проте наразі всі обставини з’ясовуються, повідомили УНН у прес-службі ГУ НП Києва.
"Подія сталась вчора, 2 листопада, близько 19:00. До поліцейського відділку надійшло повідомлення про те, що дівчина 2002 р.н. впала з пожежної вишки", - повідомив співрозмовник.
Після падіння дівчина не вижила, підтвердили правоохоронці. Подія сталась в Оболонському районі Києва.
"Наразі проводяться слідчі дії, встановлюються всі обставини. Поки що вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч.1 ст.115 з приміткою "самогубство". Поки що питання ще вирішується, перевіряються всі обставини", - розповіли у поліції.
За повідомленнями соцмереж, дівчина вкоротила собі віку через проблеми з коханням на очах у свідків – також підлітків. Інформацію про свідків у поліції також підтвердили.
Як повідомляв УНН, протягом цього тижня в Україні повісились дві неповнолітні.