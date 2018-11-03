В Киеве девушка разбилась насмерть после падения с пожарной вышки
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. В пятницу вечером в Оболонском районе Киева девушка-подросток умерла после падения с пожарной вышки. Правоохранители рассматривают инцидент как самоубийство, однако все обстоятельства еще выясняются, сообщили УНН в пресс-службе ГУ НП Киева.
"Происшествие произошло вчера, 2 ноября, около 19:00. В полицейский участок поступило сообщение о том, что девушка 2002 г.р. упала с пожарной вышки", - сообщил собеседник.
После падения девушка не выжила, подтвердили правоохранители. Событие произошло в Оболонском районе Киева.
"В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства. Пока решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.1 ст.115 с примечанием "самоубийство". На данный момент вопрос еще решается, проверяются все обстоятельства", - рассказали в полиции.
По сообщениям соцсетей, девушка покончила с собой из-за проблем с любовью на глазах у свидетелей - также подростков. Информацию о свидетелях в полиции также подтвердили.
Как сообщал УНН, на этой неделе в Украине повесились две несовершеннолетние.