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У Києві депутата міськради вдарили цеглиною по голові

У Києві депутата міськради вдарили цеглиною по голові

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 вересня. УНН. Депутата Київської міської ради напередодні вдарили цеглиною по голові під час його візиту на незаконне будівництво. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у місті Київ, передає УНН.

"До Солом’янського управління поліції надійшло повідомлення від депутата Київради про незаконне будівництво на вулиці Залізничній. На виклик виїхала слідчо-оперативна група управління поліції. Під час спілкування із правоохоронцями до депутата підійшов невідомий та вдарив цеглиною по голові. Правопорушника затримали та доставили до відділу поліції для з‘ясування всіх обставин та надання пояснень", - сказано у повідомленні.

Подія зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Солом’янського управління поліції.

Фігуранта затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Затриманий - уродженець Одещини, 1976 року народження, який раніше до кримінальної відповідальності не притягувався.

Слідчим відділом Солом’янського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 350 (Погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує службовий обов’язок) Кримінального кодексу України. Правопорушнику загрожує до п‘яти років ув’язнення.

Як зазначили у партії ВО "Свобода", потерпілим є член партії та депутат Київради Володимир Назаренко.

Нагадаємо, у столиці побили заступника голови КМДА

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