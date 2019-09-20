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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 65484 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 112281 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 104101 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 111008 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 119991 просмотра

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В Киеве депутата горсовета ударили кирпичом по голове

В Киеве депутата горсовета ударили кирпичом по голове

Киев  •  УНН

 • 10832 просмотра

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Депутат Киевского городского совета накануне ударили кирпичом по голове во время его визита на незаконное строительство. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в городе Киев, передает УНН.

"В Соломенское управление полиции поступило сообщение от депутата Киевсовета о незаконном строительстве на улице Железнодорожной. На вызов выехала следственно-оперативная группа управления полиции. Во время общения с правоохранителями к депутату подошел неизвестный и ударил кирпичом по голове. Правонарушителя задержали и доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств и предоставления объяснений", - говорится в сообщении.

Происшествие зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений Соломенского управления полиции.

Фигуранта задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Задержанный - уроженец Одесской области, 1976 года рождения, ранее к уголовной ответственности не привлекался.

Следственным отделом Соломенского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 350 (Угроза или насилие в отношении должностного лица или гражданина, исполняющего служебные обязанности) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю грозит до пяти лет заключения.

Как отметили в партии ВО "Свобода", потерпевшим является член партии и депутат Киевсовета Владимир Назаренко.

Напомним, в столице избили заместителя председателя КГГА.

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