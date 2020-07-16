У Києві чоловіка підозрюють у спробах зґвалтування жінок
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Повідомлено про підозру зловмиснику, викритому на спробах зґвалтування жінок у Голосіївському районі столиці. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.
"…повідомлено про підозру 45-річному киянину за фактами замаху на зґвалтування жінок. Два інциденти трапилися у червні 2020 року з різницею в один день на території Голосіївського району столиці", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що чоловік, який раніше вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, у тому числі за насильницькі злочини проти статевої свободи, підшуковував жертв неподалік лісосмуг. Задля досягнення злочинної мети, підходив до них ззаду, накидав на шию ремінь, після чого, застосовуючи грубу фізичну силу, змушував потерпілих йти з ним до лісу. В обох випадках жінкам вдалося вирватися від рук зловмисника та втекти.
За результатами низки оперативно-розшукових заходів правоохоронцям вдалося встановити особу нападника та затримати його.
"Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 2, 3 ст. 15, ч. 2 ст. 152 КК України. За клопотанням прокурора чоловіку обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 днів. Перевіряється його причетність до аналогічних злочинів", - додається у повідомленні.
Нагадаємо, в Одесі повідомили про підозру поліцейському у зґвалтуванні школярки.