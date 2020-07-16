В Киеве мужчину подозревают в попытках изнасилования женщин
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Сообщено о подозрении злоумышленнику, уличенному в попытках изнасилования женщин в Голосеевском районе столицы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.
"... сообщено о подозрении 45-летнему киевлянину по фактам покушения на изнасилование женщин. Два инцидента произошли в июне 2020 года с разницей в один день на территории Голосеевского района столицы", - сказано в сообщении.
Отмечается, что мужчина, который ранее уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за насильственные преступления против половой свободы, подыскивал жертв неподалеку лесополос. Для достижения преступной цели, подходил к ним сзади, набрасывал на шею ремень, после чего, применяя грубую физическую силу, заставлял потерпевших идти с ним в лес. В обоих случаях женщинам удалось вырваться из рук злоумышленника и убежать.
По результатам ряда оперативно-розыскных мероприятий правоохранителям удалось установить личность нападавшего и задержать его.
"Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2, 3 ст. 15, ч. 2 ст. 152 УК Украины. По ходатайству прокурора мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней. Проверяется его причастность к аналогичным преступлениям", - добавляется в сообщении.
Напомним, в Одессе сообщили о подозрении полицейскому в изнасиловании школьницы.