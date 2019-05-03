У Києві чоловік заявив про незаконне затримання його сестри в ОРДЛО
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Мешканець Києва звернувся до поліції із заявою про зникнення його сестри, яка мешкає в окупованому Донецьку. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Чоловік передав до столичної поліції лист від так званого "міністерства державної безпеки ДНР" про затримання його родички строком на 30 діб.
Як повідомив заявник, його сестра, 1978 рока народження, мешкає в Донецьку та працює медичною сестрою. З кінця березня вона не виходить на зв’язок.
За заявою розпочато досудове розслідування за ст. 146-1 КК України (насильницьке зникнення).
Як повідомляв УНН, на Сумщині чоловік утримував в сараї знайомого в кайданах.