В Киеве мужчина заявил о незаконном задержании его сестры в ОРДЛО

Мужчина передал в столичную полицию письмо от так называемого "министерства государственной безопасности ДНР" о задержании его родственников сроком на 30 суток.



Как сообщил заявитель, его сестра, 1978 года рождения, проживает в Донецке и работает медицинской сестрой. С конца марта она не выходит на связь.



По заявлению начато досудебное расследование по ст. 146-1 УК Украины (насильственное исчезновение).



Как сообщал УНН, в Сумской области мужчина удерживал в сарае знакомого в кандалах .