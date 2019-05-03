В Киеве мужчина заявил о незаконном задержании его сестры в ОРДЛО

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7 марта, 19:45 • 75274 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 100428 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 103287 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 104977 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 128667 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112905 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138654 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144787 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130217 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130287 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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В Киеве мужчина заявил о незаконном задержании его сестры в ОРДЛО

В Киеве мужчина заявил о незаконном задержании его сестры в ОРДЛО

Киев  •  УНН

 • 31208 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Житель Киева обратился в полицию с заявлением об исчезновении его сестры, которая живет в оккупированном Донецке. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.

Мужчина передал в столичную полицию письмо от так называемого "министерства государственной безопасности ДНР" о задержании его родственников сроком на 30 суток.

Как сообщил заявитель, его сестра, 1978 года рождения, проживает в Донецке и работает медицинской сестрой. С конца марта она не выходит на связь.

По заявлению начато досудебное расследование по ст. 146-1 УК Украины (насильственное исчезновение).

Как сообщал УНН, в Сумской области мужчина удерживал в сарае знакомого в кандалах .

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