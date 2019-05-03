В Киеве мужчина заявил о незаконном задержании его сестры в ОРДЛО
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Житель Киева обратился в полицию с заявлением об исчезновении его сестры, которая живет в оккупированном Донецке. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
Мужчина передал в столичную полицию письмо от так называемого "министерства государственной безопасности ДНР" о задержании его родственников сроком на 30 суток.
Как сообщил заявитель, его сестра, 1978 года рождения, проживает в Донецке и работает медицинской сестрой. С конца марта она не выходит на связь.
По заявлению начато досудебное расследование по ст. 146-1 УК Украины (насильственное исчезновение).
Как сообщал УНН, в Сумской области мужчина удерживал в сарае знакомого в кандалах .