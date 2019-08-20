З дитячої лікарні у Києві вкрали телевізор
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. На столичній Оболоні затримали чоловіка, підозрюваного у крадіжці телевізора із ординаторської дитячої лікарні. Про це УНН повідомили у відділі комунікації поліції Києва.
До чергової частини Оболонського управління поліції надійшло повідомлення, що охоронці дитячої лікарні зупинили невідомого, який викрав із ординаторської телевізор.
Як встановили правоохоронці, підозрюваний працював на будівництві поруч із лікувальним закладом.
Того дня він був у стані алкогольного сп’яніння, тож на робоче місце його не допустили. Тоді чоловік вирішив перелізти через огорожу, аби потрапити на роботу. Проходячи повз лікарню, він помітив у вікні першого поверху телевізор. Правопорушник розбив вікно, заліз всередину та викрав телевізор, зазначили у поліції.
Працівниця лікарні, яка стала свідком правопорушення, намагалася його зупинити. Однак чоловік, прихопивши вкрадену техніку, вистрибнув у вікно і переліз через огорожу. Там його і зупинили охоронці, які утримували підозрюваного до приїзду поліції.
За даними поліції, зловмисником виявився 28-річний мешканець Івано-Франківщини.
Слідчим відділом Оболонського управління поліції фігуранту повідомлено про підозру за скоєння злочину, передбаченого ч.3 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.
Нагадаємо, на Київщині місцевий житель поцупив з домівки сусіда мобільні телефони та телевізор.