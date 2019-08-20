Из детской больницы в Киеве украли телевизор
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. На столичной Оболони задержали мужчину, подозреваемого в краже телевизора из ординаторской детской больницы. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.
В дежурную часть Оболонского управления полиции поступило сообщение, что охранники детской больницы остановили неизвестного, который похитил из ординаторской телевизор.
Как установили правоохранители, подозреваемый, работал на строительстве рядом с лечебным учреждением.
В тот день он был в состоянии алкогольного опьянения, поэтому на рабочее место его не допустили. Тогда мужчина решил перелезть через забор, чтобы попасть на работу. Проходя мимо больницу, он заметил в окне первого этажа телевизор. Правонарушитель разбил окно, залез внутрь и похитил телевизор, отметили в полиции.
Работница больницы, которая стала свидетелем правонарушения, пыталась его остановить. Однако фигурант, прихватив украденную технику, выпрыгнул в окно и перелез через забор. Там его и остановили охранники, которые удерживали подозреваемого до приезда полиции.
Злоумышленником оказался 28-летний житель Ивано-Франковской области.
Следственным отделом Оболонского управления полиции фигуранту сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.
Напомним, в Киевской области местный житель украл из дома соседа мобильные телефоны и телевизор.