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У Києві чоловік викрав авто на парковці, випадково знайшовши ключі

У Києві чоловік викрав авто на парковці, випадково знайшовши ключі

Київ • УНН

 • 31794 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. У столиці чоловік знайшов ключі від авто та викрав його з паркувального майданчика. Йому оголошено про підозру. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу поліції Києва.

“Столичні поліцейські затримали підозрюваного за незаконне заволодіння автомобілем”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зловмисник випадково знайшов на землі ключі від чужої машини, тож вирішив пройтися по парковці та спробувати відкрити автівки. Коли одна з них відчинилась, він сів у неї та поїхав з місця події.

"Автовласниця розповіла правоохоронцям, що, повертаючись додому, імовірно загубила ключі від своєї машини. Та коли виявила їх відсутність, виглянула у вікно і побачила, що іномарки немає на паркувальному майданчику", - повідомили в поліції.

Поліцейські відслідкували маршрут пересування викраденого транспортного засобу за допомогою камер відеоспостереження "Безпечне місто", а відтак виявили та зупинили підозрюваного у Шевченківському районі столиці.

"Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 27-річний киянин, який раніше не притягувався до кримінальної відповідальності. Викрадений автомобіль поліцейські повернули власниці. Чоловіку оголошено про підозру у скоєнні злочину. За вчинене йому загрожує до п’яти років позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Київщині затримали групу осіб, які викрали 5 елітних авто, вартістю понад 6,5 млн гривень.

Українські Національні Новини

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