У Києві чоловік викрав авто на парковці, випадково знайшовши ключі
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. У столиці чоловік знайшов ключі від авто та викрав його з паркувального майданчика. Йому оголошено про підозру. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу поліції Києва.
“Столичні поліцейські затримали підозрюваного за незаконне заволодіння автомобілем”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що зловмисник випадково знайшов на землі ключі від чужої машини, тож вирішив пройтися по парковці та спробувати відкрити автівки. Коли одна з них відчинилась, він сів у неї та поїхав з місця події.
"Автовласниця розповіла правоохоронцям, що, повертаючись додому, імовірно загубила ключі від своєї машини. Та коли виявила їх відсутність, виглянула у вікно і побачила, що іномарки немає на паркувальному майданчику", - повідомили в поліції.
Поліцейські відслідкували маршрут пересування викраденого транспортного засобу за допомогою камер відеоспостереження "Безпечне місто", а відтак виявили та зупинили підозрюваного у Шевченківському районі столиці.
"Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 27-річний киянин, який раніше не притягувався до кримінальної відповідальності. Викрадений автомобіль поліцейські повернули власниці. Чоловіку оголошено про підозру у скоєнні злочину. За вчинене йому загрожує до п’яти років позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на Київщині затримали групу осіб, які викрали 5 елітних авто, вартістю понад 6,5 млн гривень.