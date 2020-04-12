В Киеве мужчина угнал авто на парковке, случайно найдя ключи
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. В столице мужчина нашел ключи от авто и похитил его с парковки. Ему объявлено о подозрении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.
"Столичные полицейские задержали подозреваемого в незаконном завладении автомобилем", - говорится в сообщении.
Отмечается, что злоумышленник случайно нашел на земле ключи от чужой машины, поэтому решил пройтись по парковке и попробовать открыть авто. Когда одно из них открылось, он сел в него и уехал с места происшествия.
"Автовладелица рассказала правоохранителям, что, возвращаясь домой, вероятно потеряла ключи от своей машины. Но когда обнаружила их отсутствие, выглянула в окно и увидела, что иномарки нет на парковке", - сообщили в полиции.
Полицейские отследили маршрут передвижения похищенного транспортного средства с помощью камер видеонаблюдения "Безопасный город", а затем обнаружили и остановили подозреваемого в Шевченковском районе столицы.
"Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался 27-летний киевлянин, который раньше не привлекался к уголовной ответственности. Похищенный автомобиль полицейские вернули владелице. Мужчине объявлено о подозрении в совершении преступления. За совершенное ему грозит до пяти лет лишения свободы", - говорится в сообщении.
Напомним, в Киевской области задержали группу лиц, которые похитили 5 элитных авто , стоимостью более 6,5 млн гривен.