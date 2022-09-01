У Києві чоловік відтяв голову папузі - прокуратура

Деталі

Як повідомляє прокуратура, дикий випадок жорстокого поводження з твариною стався днями у Деснянському районі столиці.

"21-річний чоловік зайшов до приміщення кінно-спортивного клубу, де побачив в клітці папугу. Спочатку він випустив птаха з клітки, а потім, зловивши, почав бити ногами. Після цього садист відтяв папузі голову", - повідомили у прокуратурі.

Як зазначається, чоловіка вже затримали. Вчора за процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури міста Києва йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 299 КК України. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

"Мотиви його вчинку встановлюються. Також є питання до психічного стану цієї людини", - зауважили у відомстві.

За жорстокі дії з твариною підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі.

Доповнення

Чернівецький апеляційний суд взяв під варту чоловіка, який вбив павича на камеру задля розваг.