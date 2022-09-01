В Киеве мужчина отсек голову попугаю - прокуратура

Детали

Как сообщает прокуратура, дикий случай жестокого обращения с животным произошел на днях в Деснянском районе столицы.

"21-летний мужчина зашел в помещение конно-спортивного клуба, где увидел в клетке попугая. Сначала он выпустил птицу из клетки, а затем, поймав, начал бить ногами. После этого садист отсек попугаю голову", - сообщили в прокуратуре.

Как отмечается, мужчину уже задержали. Вчера при процессуальном руководстве Деснянской окружной прокуратуры города Киева ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 299 УК Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

"Мотивы его поступка устанавливаются. Также есть вопросы к психическому состоянию этого человека", - отметили в ведомстве.

За жестокие действия с животным подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

Дополнение

Черновицкий апелляционный суд взял под стражу мужчину, убившего павлина на камеру для развлечений.