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У Києві чоловік вбив свого зятя

У Києві чоловік вбив свого зятя

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. У Голосіївському районі Києва 67-річний чоловік вбив свого зятя. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

"Того дня сусід приніс підозрюваному продукти харчування, але зять забрав їжу. Між чоловіками виникла суперечка – і тесть, аби не загострювати конфлікт, пішов у свою кімнату. За декілька хвилин туди ввірвався зять, у нього в руках був молоток, кайданки та клейка стрічка. Затриманий одразу схопив зі столу ніж та вдарив ним родича. Від завданих ушкоджень чоловік помер на місці події", - повідомив Олег Волошин, начальник Голосіївського управління поліції.

Зрозумівши, що він накоїв, підозрюваний почав кликати на допомогу. У цей момент додому повернулася донька, яка й зателефонувала лікарям та поліцейським.

За даними поліції, 39-річний загиблий киянин мешкав у квартирі разом зі своєю дружиною та її батьком. Як розповів 67-річний затриманий, донька із зятем часто випивали та відбирали у нього пенсію.

Правоохоронці повідомили чоловікові про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство - ред.) КК України. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15-ти років. Наразі в суді вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, у Донецькій області пенсіонерка до смерті забила  свого знайомого. 

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