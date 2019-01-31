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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 85148 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 103764 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 136617 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132427 просмотра

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126515 просмотра

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7 марта, 08:52 • 164685 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141539 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145349 просмотра

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В Киеве мужчина убил своего зятя

Киев  •  УНН

 • 10387 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. В Голосеевском районе Киева 67-летний мужчина убил своего зятя. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

"В тот день сосед принес подозреваемому продукты питания, но зять забрал еду. Между мужчинами возник спор - и тесть, чтобы не обострять конфликт, ушел в свою комнату. Через несколько минут туда ворвался зять, у него в руках был молоток, наручники и клейкая лента. Задержанный сразу схватил со стола нож и ударил им родственника. От причиненных повреждений мужчина скончался на месте происшествия", - сообщил Олег Волошин, начальник Голосеевского управления полиции.

Поняв, что он натворил, подозреваемый начал звать на помощь. В этот момент домой вернулась дочь, которая и позвонила врачам и полицейским.

По данным полиции, 39-летний погибший киевлянин жил в квартире вместе со своей женой и ее отцом. Как рассказал 67-летний задержанный, дочь с зятем часто выпивали и отбирали у него пенсию.

Правоохранители сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство - ред.) УК Украины. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Сейчас в суде решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Донецкой области пенсионерка до смерти забила своего знакомого.

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