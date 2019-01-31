В Киеве мужчина убил своего зятя
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. В Голосеевском районе Киева 67-летний мужчина убил своего зятя. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.
"В тот день сосед принес подозреваемому продукты питания, но зять забрал еду. Между мужчинами возник спор - и тесть, чтобы не обострять конфликт, ушел в свою комнату. Через несколько минут туда ворвался зять, у него в руках был молоток, наручники и клейкая лента. Задержанный сразу схватил со стола нож и ударил им родственника. От причиненных повреждений мужчина скончался на месте происшествия", - сообщил Олег Волошин, начальник Голосеевского управления полиции.
Поняв, что он натворил, подозреваемый начал звать на помощь. В этот момент домой вернулась дочь, которая и позвонила врачам и полицейским.
По данным полиции, 39-летний погибший киевлянин жил в квартире вместе со своей женой и ее отцом. Как рассказал 67-летний задержанный, дочь с зятем часто выпивали и отбирали у него пенсию.
Правоохранители сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство - ред.) УК Украины. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Сейчас в суде решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.
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