Пенсіонерка до смерті забила свого знайомого

Так, місцева жителька 30 січня звернулася до поліції й повідомила, що знайшла тіло свого знайомого з ознаками насильницької смерті.

"Під час огляду приміщення будинку був виявлений труп 61-річного місцевого мешканця з множинними тілесними ушкодженнями у вигляді забоїв та крововиливів", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські встановили особу злочинця.

"Нею виявилась краматорчанка, 1951 року народження. Жінка пояснила, що 28 січня вживала спиртні напої за місцем мешкання свого знайомого. Між нею та чоловіком на ґрунті раптово виниклих неприязних стосунків виникла сварка, в ході якої фігурантка завдала чоловіку удари руками та ногами по різних ділянках тіла та пішла додому", - йдеться в повідомленні.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України - умисне вбивство. Зловмисницю затримали в порядку ст. 208 КПК України. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, водій маршрутки до смерті побив колегу.