Пенсионерка до смерти забила своего знакомого
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. В Краматорске Донецкой области 67-летняя женщина во время употребления спиртных напитков до смерти избила своего знакомого. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Краматорского отдела полиции.
Так, местная жительница 30 января обратилась в полицию и сообщила, что нашла тело своего знакомого с признаками насильственной смерти.
"Во время осмотра помещения дома был обнаружен труп 61-летнего местного жителя с множественными телесными повреждениями в виде ушибов и кровоизлияний", - говорится в сообщении.
Полицейские установили личность преступника.
"Ею оказалась краматорчанка, 1951 года рождения. Женщина пояснила, что 28 января употребляла спиртные напитки по месту жительства своего знакомого. Между ней и мужчиной на почве внезапно возникших неприязненных отношений возникла ссора, в ходе которой фигурантка нанесла мужчине удары руками и ногами по различным участкам тела и пошла домой", - говорится в сообщении.
По этому факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины - умышленное убийство. Злоумышленницу задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Продолжается досудебное расследование.
Напомним, водитель маршрутки избил до смерти коллегу.