У Києві чоловік "штрикнув" водія тролейбуса ножем

“Неадекватний чоловік штрикнув” водія тролейбуса. Пізно ввечері, 08.04.2017, на проспекті Свободи (Виноградар) стався конфлікт між водієм тролейбуса і пасажиром", — йдеться в повідомленні.

За показаннями свідків, конфлікт стався через те, що чоловік намагався зайти в тролейбус 24 на кінцевій зупинці. Зав’язалася бійка. В результаті цього водій тролейбуса отримав ножове поранення руки.

Затриманий співробітниками патрульної поліції. Водієві була надана медична допомога, руку поїхали зашивати в БСП.

Пізніше з’ясувалося, що затриманий так само вкрав телефон водія.