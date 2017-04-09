У Києві чоловік "штрикнув" водія тролейбуса ножем
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Пізно ввечері, 8 ківтня, на проспекті Свободи у Києві стався конфлікт між водієм тролейбуса і пасажиром.
Пасажир “штрикнув” водія тролейбуса ножем, передає УНН з посиланням на “Київ Оперативний”.
“Неадекватний чоловік штрикнув” водія тролейбуса. Пізно ввечері, 08.04.2017, на проспекті Свободи (Виноградар) стався конфлікт між водієм тролейбуса і пасажиром", — йдеться в повідомленні.
За показаннями свідків, конфлікт стався через те, що чоловік намагався зайти в тролейбус 24 на кінцевій зупинці. Зав’язалася бійка. В результаті цього водій тролейбуса отримав ножове поранення руки.
Затриманий співробітниками патрульної поліції. Водієві була надана медична допомога, руку поїхали зашивати в БСП.
Пізніше з’ясувалося, що затриманий так само вкрав телефон водія.