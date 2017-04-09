В Киеве мужчина ударил водителя троллейбуса ножом

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 79199 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 111573 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 169859 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 124932 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 121975 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115304 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106182 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107383 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103829 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 160401 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киеве мужчина ударил водителя троллейбуса ножом

В Киеве мужчина ударил водителя троллейбуса ножом

Киев  •  УНН

 • 17330 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Поздно вечером, 8 апреля, на проспекте Свободы в Киеве произошел конфликт между водителем троллейбуса и пассажиром. Пассажир “ударил” водителя троллейбуса ножом, передает УНН со ссылкой на “Киев Оперативный”.

“Неадекватный человек ударил водителя троллейбуса. Поздно вечером, 08.04.2017, на проспекте Свободы (Виноградарь) произошел конфликт между водителем троллейбуса и пассажиром”, — говорится в сообщении.

По показаниям свидетелей, конфликт произошел из-за того, что мужчина пытался зайти в троллейбус 24 на конечной остановке. Завязалась драка. В результате этого водитель троллейбуса получил ножевое ранение руки.

Задержанный сотрудниками патрульной полиции. Водителю была оказана медицинская помощь, руку поехали зашивать в БСП.

Позже выяснилось, что задержанный так же украл телефон водителя.

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