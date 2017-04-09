В Киеве мужчина ударил водителя троллейбуса ножом

“Неадекватный человек ударил водителя троллейбуса. Поздно вечером, 08.04.2017, на проспекте Свободы (Виноградарь) произошел конфликт между водителем троллейбуса и пассажиром”, — говорится в сообщении.

По показаниям свидетелей, конфликт произошел из-за того, что мужчина пытался зайти в троллейбус 24 на конечной остановке. Завязалась драка. В результате этого водитель троллейбуса получил ножевое ранение руки.

Задержанный сотрудниками патрульной полиции. Водителю была оказана медицинская помощь, руку поехали зашивать в БСП.

Позже выяснилось, что задержанный так же украл телефон водителя.