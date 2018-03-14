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У Києві через футбольний матч змінять роботу метрополітену

У Києві через футбольний матч змінять роботу метрополітену

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Через проведення футбольного матчу в Києві сьогодні змінять режим роботи трьох станцій столичного метрополітену. Про це у Facebook повідомила прес-служба КП “Київський метрополітен”, передає УНН.

З 19:00 до 20:00 не буде працювати станція «Олімпійська», станція «Площа Льва Толстого» буде закрита на вхід, а «Палац Спорту» на вихід.

У прес-службі також додали, що після 21:30 можливі обмеження входу на ці станції.

Як повідомляв УНН, 12 березня на зеленій лінії київського метро сталося задимлення.

Українські Національні Новини

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