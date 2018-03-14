У Києві через футбольний матч змінять роботу метрополітену
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Через проведення футбольного матчу в Києві сьогодні змінять режим роботи трьох станцій столичного метрополітену. Про це у Facebook повідомила прес-служба КП “Київський метрополітен”, передає УНН.
З 19:00 до 20:00 не буде працювати станція «Олімпійська», станція «Площа Льва Толстого» буде закрита на вхід, а «Палац Спорту» на вихід.
У прес-службі також додали, що після 21:30 можливі обмеження входу на ці станції.
Як повідомляв УНН, 12 березня на зеленій лінії київського метро сталося задимлення.