В Киеве из-за футбольного матча изменят работу метрополитена
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Из-за проведения футбольного матча в Киеве сегодня изменят режим работы трех станций столичного метрополитена. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен", передает УНН.
С 19:00 до 20:00 не будет работать станция “Олимпийская”, станция “Площадь Льва Толстого” будет закрыта на вход, а “Дворец Спорта” на выход.
В пресс-службе также добавили, что после 21:30 ограничения входа на эти станции.
Как сообщал УНН, 12 марта на зеленой линии киевского метро произошло задымление.