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У Києві через негоду "злетіли" ціни на таксі

У Києві через негоду "злетіли" ціни на таксі

Київ • УНН

 • 1693697 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. На тлі несприятливих погодних умов ціни на послуги столичного таксі зросли місцями більше ніж вдвічі, за 13 кілометрів дорги служби просять до 546 гривень, передає УНН.

Деталі

Деякі застосунки для виклику машини з ранку некоректно працювали та видавали помилки. А вартість прохзду на деяких маршрутах зросла більше ніж вдвічі у порівнянні із звичайними тарифами.

Наприклад, поїздка з метро Дарниця (лівий берег) до Центрального залізничного вокзалу (правий берег), довжиною в 13 км, обійдется в різних службах від 385 до 546 гривень, проти 144 гривень, які це коштувало раніше. 

Вартість поїздки з Броварів до Хрещатика може сягнути 867 гривень.

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