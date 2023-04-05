У Києві через негоду "злетіли" ціни на таксі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. На тлі несприятливих погодних умов ціни на послуги столичного таксі зросли місцями більше ніж вдвічі, за 13 кілометрів дорги служби просять до 546 гривень, передає УНН.
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Деякі застосунки для виклику машини з ранку некоректно працювали та видавали помилки. А вартість прохзду на деяких маршрутах зросла більше ніж вдвічі у порівнянні із звичайними тарифами.
Наприклад, поїздка з метро Дарниця (лівий берег) до Центрального залізничного вокзалу (правий берег), довжиною в 13 км, обійдется в різних службах від 385 до 546 гривень, проти 144 гривень, які це коштувало раніше.
Вартість поїздки з Броварів до Хрещатика може сягнути 867 гривень.
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