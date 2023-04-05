В Киеве из-за непогоды "взлетели" цены на такси
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. На фоне неблагоприятных погодных условий цены на услуги столичного такси выросли местами более чем вдвое, за 13 километров дороги службы просят до 546 гривен, передает УНН.
Детали
Некоторые приложения для вызова машины с утра некорректно работали и выдавали ошибки. А стоимость маршрутов выросла более чем вдвое по сравнению с обычными тарифами.
Например, поездка от метро Дарница (левый берег) до Центрального железнодорожного вокзала (правый берег), длиной в 13 км, обойдется в разных службах от 385 до 546 гривен против 144 гривен, которые это стоило раньше.
Стоимость поездки из Броваров до Крещатика может достичь 867 гривен.
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