В Киеве из-за непогоды "взлетели" цены на такси

Детали

Некоторые приложения для вызова машины с утра некорректно работали и выдавали ошибки. А стоимость маршрутов выросла более чем вдвое по сравнению с обычными тарифами.

Например, поездка от метро Дарница (левый берег) до Центрального железнодорожного вокзала (правый берег), длиной в 13 км, обойдется в разных службах от 385 до 546 гривен против 144 гривен, которые это стоило раньше.

Стоимость поездки из Броваров до Крещатика может достичь 867 гривен.

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