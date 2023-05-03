У Києві чекають на візит прем’єра Швеції та Президентки Єврокомісії: на порядку денному євроінтеграція
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. В Україні чекають на візит Президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, а також прем’єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона для оцінки прогресу України у виконанні семи рекомендацій щодо вступу в Європейський Союз. Про це під час спілкування із журналістами повідомила віце-прем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, передає кореспондент УНН.
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“Очікуємо на візит Президентки Європейської Комісії Урсули фон дер Ляєн в Україну. Також розглядаємо візит прем’єра Швеції – країни, яка зараз головує у ЄС, для того, щоб обговорити дві речі: перша – це оцінка прогресу України у виконанні 7 політичних критеріїв ЄС, та досягнення консенсусу щодо політичного рішення про відкриття перемовин про вступ”, – зазначила віце-прем’єрка.
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Вона повідомила, що в рамках візиту будуть обговорені деякі технічні моменти, а також відбудеться предметна розмова на найвищому рівні, завдяки якій можуть бути зняті непорозуміння, які виникають на рівні технічних консультацій по семи рекомендаціям.
“Наразі динаміка досить позитивна. Розраховуємо, що буде підтримана позиція України щодо початку перемовин в кінці 2023 року. Шанси достатньо високі, є підтримка Швеції та ряду партнерів”, – додала Стефанишина.
Доповнення
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна виконала всі сім рекомендацій Європейського Союзу, визначені при отриманні статуса кандидата. Наразі Київ сподівається, що до кінця цієї весни Єврокомісія оголосить проміжний звіт про результати виконання цих рекомендацій.