В Киеве ждут визита премьера Швеции и Президента Еврокомиссии: на повестке дня евроинтеграция

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КИЕВ. 3 мая. УНН. В Украине ждут визит Президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, а также премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона для оценки прогресса Украины в выполнении семи рекомендаций по вступлению в Европейский Союз. Об этом во время общения с журналистами сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Ожидаем визит Президента Европейской Комиссии Урсулы фон дер Ляйен в Украину. Также рассматриваем визит премьер-министра Швеции – страны, которая сейчас председательствует в ЕС, для того, чтобы обсудить две вещи: первая – это оценка прогресса Украины в выполнении 7 политических критериев ЕС, и достижения консенсуса относительно политического решения об открытии переговоров о вступлении”, – отметила вице-премьерка.

Детали

Она сообщила, что в рамках визита будут обсуждены некоторые технические моменты, а также состоится предметный разговор на самом высоком уровне, благодаря которому могут быть сняты недоразумения, которые возникают на уровне технических консультаций по семи рекомендациям.

“Сейчас динамика достаточно положительная. Рассчитываем, что будет поддержана позиция Украины о начале переговоров в конце 2023 года. Шансы достаточно высокие, есть поддержка Швеции и ряда партнеров”, – добавила Стефанишина.

Дополнение

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина выполнила все семь рекомендаций Европейского Союза, определенные при получении статуса кандидата. Сейчас Киев надеется, что до конца этой весны Еврокомиссия объявит промежуточный отчет о результатах выполнения этих рекомендаций.

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