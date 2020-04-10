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У Києві було зроблено 3 500 ПЛР-досліджень

У Києві було зроблено 3 500 ПЛР-досліджень

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. У Києві було зроблено 3 500 лабораторних тестів ПЛР. Про це заявив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.

“Усього в столиці експрес-тестів було зроблено майже 3 300, а лабораторних тестів ПЛР 3 500”, — сказав Кличко.

За його словами, також ще 150 тисяч одноразових та 40 тисяч марлевих багаторазових масок надійшло до мережі комунальних аптек фармації.

Нагадаємо, в Україні на 9 годину 10 квітня зафіксовано 2203 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 69 летальні.

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