В Киеве было сделано 3500 ПЦР-исследований

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 42237 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 50965 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 65459 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 65755 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 93483 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 77847 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101594 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105484 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130652 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130242 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

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Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

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Актуальное
В Киеве было сделано 3500 ПЦР-исследований

В Киеве было сделано 3500 ПЦР-исследований

Киев  •  УНН

 • 10308 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. В Киеве было сделано 3500 лабораторных тестов ПЦР. Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.

“Всего в столице экспресс-тестов было сделано почти 3 300, а лабораторных тестов ПЦР 3 500”, — сказал Кличко.

По его словам, также еще 150 тысяч одноразовых и 40 тысяч марлевых многократных масок поступило в сети коммунальных аптек фармации.

Напомним, в Украине 9 часов 10 апреля зафиксировано 2203 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 69 летальных.

Украинские Национальные Новости

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