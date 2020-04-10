В Киеве было сделано 3500 ПЦР-исследований
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. В Киеве было сделано 3500 лабораторных тестов ПЦР. Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
“Всего в столице экспресс-тестов было сделано почти 3 300, а лабораторных тестов ПЦР 3 500”, — сказал Кличко.
По его словам, также еще 150 тысяч одноразовых и 40 тысяч марлевых многократных масок поступило в сети коммунальных аптек фармации.
Напомним, в Украине 9 часов 10 апреля зафиксировано 2203 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 69 летальных.