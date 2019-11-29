У Києві будують перший тротуар з підігрівом
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. У Солом'янському районі столиці незабаром має відкритися перший у Києві тротуар з підігрівом, повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Солом'янської районної державної адміністрації.
Тротуар, де є нахил поверхні, планується облаштувати системою підігріву, яка покращить умови пересування жителів – особливо в зимовий період.
Окрім нового покриття, вздовж доріжки встановлять нові бордюри, додаткові стовпи освітлення та елементи ландшафтного дизайну.
Наразі підрядник завершує демонтаж старого покриття тротуару та найближчим часом розпочне основні роботи.
"Вже незабаром всі ми зможемо оцінити інноваційний тротуар, який, переконана, стане прикладом для подальшого його впровадження по місту. Адже безпека - передусім", - зазначила заступник голови Солом'янської РДА Олена Горпинченко.
Нагадаємо, для монтажу головної новорічної ялинки, яка розташовуватиметься на Софійській площі у Києві, привезуть 400 сосен.