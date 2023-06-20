У Києві будуть продавати місця для пересувної торгівлі через Prozorro - радник Кличка
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Київ стане першим містом в Україні, де будуть продавати місця для пересувної торгівлі через електронну систему публічних закупівель "ProZorro". Про це повідомив радник міського голови Києва Дмитро Білоцерковець у Facebook, пише УНН.
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"Київ – перше місто України, яке буде продавати місця для пересувної торгівлю через Prozorro!", - написав Білоцерковець.
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Так, за словами радника мера Києва, КП "Міський магазин" оголосило торги на право розміщення об’єктів пересувної торгівлі.
"Це відбуватиметься у системі закупівель Prozorro, що забезпечує прозорість та чесність торгів. Термін дії договорів становитиме 3 роки", - додав Білоцерковець.
Також вже є перелік локацій, на які оголошені торги, а саме:
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- ДН-П-10132 вул. Ентузіастів навпроти будинку по бульвару Ігоря Шамо, 1/5;
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- ДН-П-00088 вул. Райдужна, 8;
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- ДС-П-10209 просп.Червоної Калини, 25;
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- ДА-П-00079 вул. Здолбунівська, 5-А;
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- ДН-П-00184 наб. Русанівська, 12.
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