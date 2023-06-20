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У столиці дерусифікували ще 2 вулиці - Кличко

Київ • УНН

 • 1404375 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що сьогодні, 20 червня, Київрада дерусифікувала ще 2 вулиці столиці. Про це очільник столиці написав на своїй сторінці у Telegram, пише УНН.

У столиці дерусифікували ще 2 вулиці - Кличко

Цитата

"Відтепер вулиця Драгомирова у Печерському районі називається іменем Андрія Верхогляда - майора 72-ої бригади Чорних Запорожців, Народного героя України, який загинув рік тому, захищаючи нашу державу.

Увічнили депутати на карті Києва і назву героїчного підрозділу Карпатська Січ. На честь цього підрозділу перейменували вулицю Гвардійську у Голосіївському районі столиці", - повідомив Кличко.

Мер Києва додав, що загалом у Києві вже перейменовано 316 міських об’єктів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кличко скасував перейменування вулиці в Києві на честь ексмера Омельченка

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