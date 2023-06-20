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В столице дерусифицировали еще 2 улицы - Кличко

Киев • УНН

 • 1404375 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что сегодня, 20 июня, Киевсовет дерусифицировал еще 2 улицы столицы. Об этом глава столицы написал на своей странице в Telegram, пишет УНН.

В столице дерусифицировали еще 2 улицы - Кличко

Цитата

"Отныне улица Драгомирова в Печерском районе называется именем Андрея Верхогляда - майора 72-й бригады Черных Запорожцев, Народного героя Украины, который погиб год назад, защищая наше государство.

Увековечили депутаты на карте Киева и название героического подразделения Карпатская Сечь. В честь этого подразделения переименовали улицу Гвардейскую в Голосеевском районе столицы", - сообщил Кличко.

Мэр Киева добавил, что всего в Киеве уже переименовано 316 городских объектов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кличко отменил переименование улицы в Киеве в честь экс-мэра Омельченко

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